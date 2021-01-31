محافظ الغربية يدعم جامعة طنطا لتحقيق دورها المجتمعي

أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أهمية التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية فى دعم الجامعة للاضطلاع بدورها فى خدمة المجتمع بما يدعم تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.كما أشاد رئيس جامعة طنطا بالدعم الدائم لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، مؤكدًا أن هناك تعاونا مستمرا بين الجامعة والمحافظة، موضحًا أن الجامعة تدعم بخبراتها مشروعات المحافظة التنموية.جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجامعة الاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا، الذي عقد- اليوم- بمقر إدارة الجامعة، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونواب رئيس الجامعة ‏الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور عماد عتمان، والدكتور كمال عكاشة، وعمداء الكليات، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني عضو مجلس الجامعة، والدكتور مصطفى فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار خيري عمارة ‏المستشار القانوني للجامعة، وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومصطفي زمزم، ‏رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.وأكد رئيس جامعة طنطا، أن الأداء المتميز للأجهزة التنفيذية ساهم بشكل كبير في تنفيذ ‏أبعاد الخطة الاستراتيجية للجامعة، بما في ذلك الشمول المالي، والنهوض بالبنية الرقمية وتطبيقها في جميع القطاعات والكليات والوحدات بالجامعة، لتوفير أفضل سبل أداء الخدمات للطلاب.