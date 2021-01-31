معرض وثائقي لمعركة ستالينجراد بالمركز الثقافي الروسي بالإسكندرية (فيديو)

افتتح المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، مساء الأحد، معرضًا للصور الوثائقية لتاريخ معركة ستالينجراد، بالمشاركة مع القنصلية العامة لروسيا بالإسكندرية والذي يتزامن مع الذكرى الثمانين لبداية الحرب العظمى.قال القنصل مارات جاتين مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، إن المعرض الذي تم افتتاحه اليوم يعرض صورًا وثائقية المتعلقة بمعركة ستالينجراد التي تعد من أهم معارك الحرب العالمية الثانية، لإنسحاب الجيوش الألمانية من الأراضي السوفيتية.أضاف لـ«الدستور» "أننا من خلال المعرض نريد أن يتعرف المصريين والجالية الروسية بالإسكندرية على معركة ستالينجراد، وما نتائج تلك المعركة وعلاقتها بمصر.أشار إلى أن هناك علاقة أخرى بمصر، فخلال العدوان الثلاثي في 1956 دمرت مدينة بورسعيد وأطلق عليها اسم ستالينجراد المصري، ومنذ ذلك الوقت نشأت علاقة قوية بين ستالينجراد الروسية ونظيرتها المصرية ممثلة في المدينة الباسلة.وأكد أنه يشارك اليوم العديد من الدبلوماسيين والجالية الروسية بالإسكندرية في إطار الاحتفال بالعام الإنساني المشترك (المصري الروسي 2021) من بين الفعاليات زيارة معرض "معرض ستالينجراد".تعتبر معركة ستالينجراد إحدى المعارك الكبرى والفاصلة التي شهدتها الحرب العالمية الثانية، وكانت في مدينة ستالينجراد (فولغوغراد اليوم) خلال الحملة العسكرية الألمانية على الاتحاد السوفياتي، واستمرت نحو 6 أشهر بين 21 أغسطس 1942 و2 فبراير 1943.بدأ الهجوم على ستالينغراد في صيف 1942، حيث سبق سلاح الجو الألماني وصول القوات البرية منفذا حملات قصف جوي عنيف ومتواصل حولت المدينة إلى أنقاض وأطلال، لكن ذلك انعكس بعدها سلبًا على الجيش الألماني وأرغمه على التخلي عن تكتيكه الناجح الـ"Blitzkrieg" أو حرب البرق الذي يعتمد بصفة كبيرة على سلاح الدبابات والهجمات السريعة الخاطفة، ليجد نفسه غارقا في حرب مدن من بيت لبيت ومن شارع لشارع.بلغت الخسائر البشرية في معركة ستالينغراد نحو 2 مليون ضحية ما يصنفها كإحدى أكبر المعارك دموية في تاريخ الحروب، وتعرض الجيش الألماني لثاني أكبر خسارة له في الحرب العالمية الثانية والتي كان لها الدور الأكبر في تحول مجرى الحرب العالمية الثانية فلم يستعد النازيون قوتهم السابقة ولم يحققوا بعدها أي انتصار استراتيجي في الشرق.