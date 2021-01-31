طاهر السني يندد بالانتهاكات الحقوقية في ليبيا: «لا سلام دون عدالة»





ندد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، باستمرار الانتهاكات الحقوقية ضد المدنيين في ليبيا، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في ذلك وإدانتهم بشكل مباشر.وقال السني، في كلمته خلال جلسة افتراضية أمام مجلس الأمن عُقدت الخميس الماضي، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا: "في حديثنا عن الوئام والمصالحة، يجب علينا دائمًا أن نتذكر ملف حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي اقترفت في كافة أنحاء ليبيا، فقد استمعتم وقرأتم العديد من التقارير التي توضح بما لا يدعو للشك، حجم الانتهاكات ضد المدنيين، وعلى رأسها المجازر الجماعية والقبور المكتشفة في ترهونة حتى اليوم".وأوضح أنه "تم إرسال عدة لجان تقصي للحقائق سواء من المحكمة الجنائية الدولية أو المنظمات الحقوقية، والتي وثقت ما حدث وتعلم من ارتكب الجرائم وأعطى الأوامر لتنفيذها، ومع ذلك ما زال هذا المجلس عاجزًا حتى عن إدانتهم بشكل مباشر، وهناك من يطلب مزيدًا من الأدلة".وشدد قائلًا: "إن التعافي من الجراح والسلام يكون بإظهار الحقيقة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، فلا سلام دون عدالة".وتطرق مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في كلمته إلى الأوضاع المالية بالبلاد، مشيرًا إلى أن ما آلت إليها الأموال والأصول الليبية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن منذ عشر سنوات تشكل مصدر استياء كبيرا بسبب الأضرار التي لحقت بثروات الليبيين وبشكل يتناقض مع ما ورد في قرار التجميد والمفترض أن يكون للحفاظ عليها.وأضاف: "لقد قدمنا مرارًا الأدلة على هذه الخسائر المتوالية من خلال تقاريرنا الوطنية أو من تقارير دولية محايدة، وفي كل مرة نسمع الحجة تلو الأخرى لمنعنا من إدارِتها، لذا فإننا سنقدم لكم طلبًا محددًا الأيام المقبلة، لسرعة إحداث تعديلات على نظام العقوبات تمنع استمرار تآكل هذه الأموال ومعالجة ما أصابها من ضرر، وتمكين المؤسسة الليبية للاستثمار من إدارة الأموال والأصول دون رفع التجميد عنها الآن".واستطرد حديثه: "إننا نتطلع إلى تصحيح هذا الأمر فورًا، ونرى أن السكوت عنه لا يمكن فهمه إلا في إطار حرص بعض الدول والمؤسسات المالية على تسييس الأمر والاستفادة من هذا الوضع ونهب ثروات الليبيين وفي هذا الإطار إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات بعض الدول المساس بهذه الأموال، كما حدث مؤخرًا من قبل بعض مؤسسات الحكومة البلجيكية، في محاولة منها لحجز 14 مليار يورو من أموال ليبيا السيادية ووضع اليد على قرابة 50 مليون دولار كتعويضات لقضايا حكومية".واستكمل: "نحمل هذا المجلس مسؤولية الوقوف أمام هذا الانتهاك الخطير وبشكل حازم، في حال فعلًا كان هناك حرص على حماية أموال الليبيين، كما أننا نؤكد أنه في حال استمرار هذا الأمر وعرقلة طلبنا لإدارة أموالنا المجمدة بصفة عامة، فسنجد أنفسنا مضطرون للجوء للقضاء الدولي لتصحيح هذا الوضع المجحف وسنطالب بتعويض الشعب الليبي عن هذه الخسائر".واختتم السني كلمته أمام مجلس الأمن قائلًا: "ندعو جميع الليبيين لتوحيد الجهود نحو إنجاح المسار السلمي وطي صفحة الماضي، ونبذ العنف والصراع وخطاب الكراهية".