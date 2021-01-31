«ربما».. رواية جديدة للكاتب محمد توفيق

يعمل حاليا الكاتب محمد توفيق على إطلاق روايته الجديدة "ربما"، والمقرر أن يشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.وكشف الكاتب محمد توفيق، أن أحداث الرواية تدور في إطار نفسي رومانسي حول رجل الأعمال الناجح الذي يعاني من الملل لسبب غامض، رغم عشقه لزوجته، في إطار من الساسبنس والسرد الذي يلائم الواقع بطريقة درامية كوميدية.وقال توفيق إن الرواية تحاول بشكل أو بآخر ملاذ للخروج من حالة الملل التي يعيش فيها الأفراد هذه الفترة بطريقة مغايرة لما تقدم من قبل من حيث الشكل والمضمون.ويلجأ الكاتب محمد توفيق من خلال الرواية لحيلة طريفة ليساعد بطل روايته على فهم مشكلته من خلال جلسات «علاج الملل»!! فهل يتخلص طارق من أزمته؟ويعمل توفيق على التحضير لرويته الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث من المفترض ان يعلن كافه تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.