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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على صاحبي عقار الهرم ومخزن الأحذية المحترق

الأحد 31/يناير/2021 - 08:18 م
القبض على صاحبي عقار
القبض على صاحبي عقار الهرم
عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالك عقار حي الهرم المحترق، بتهمة البناء دون ترخيص.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك مخزن الأحذية الذي اشتعلت فيه النيران، من مساء أمس حتى اللحظة، بالقرب من الطريق الدائري، ما نتج عنه تصدع العقار، وإخلائه من السكان، حيث اشتعلت النيران في المخزن الذي يحتل 3 طوابق بالمبنى.

وأجرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، عدة تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائري عقب نشوب حريق بأحد العقارات على القوس الغربي.

وشملت التحويلات المرورية بالنسبة للقادم من أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري والقوس الغربي والمتجه إلى وصلة المريوطية تحويله للنزول إلى محور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.
وبالنسبة للقادم من مدينة 6 أكتوبر أعلى محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري والقوس الغربي المؤدي لوصلة المريوطية عدم الصعود واستكمال السير اتجاه ميدان لبنان أعلى محور 26 يوليو.
وبالنسبة لتحويل القادم من ميدان لبنان على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الدائري والقوس الغربي والمؤدي إلى وصلة المريوطية عدم الصعود ويتم استكمال السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر أعلى محور 26 يوليو.

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