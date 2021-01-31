على سعدة يكتب: ألاعيب الأمريكان فى حقوق الإنسان

العقلية الأمريكية تعانى من الحيرة الشديدة بين القوة الغاشمة والأخلاق.. أو كما يقولون بين might وright. منذ أربعة أعوام اختاروا دونالد ترامب الجمهورى رئيسًا، واعتبروا أن شطحاته وتهوره تمثلان القوة «might»، وتعيد للولايات المتحدة هيبتها وسطوتها التى أضاعها أوباما، ثم انحازوا بعد تلك السنوات الأربع إلى جانب من يعتقدون أنه ينتمى للأخلاق والمبادئ «right» وإن كان البعض يعتبر ذلك ضعفًا.. فاختاروا جو بايدن «المؤدب» على حساب القوة.توسمنا خيرًا فى هذا التطور الأخير المفترض أن يولى أهمية كبرى لحقوق الإنسان فى كل أنحاء العالم باعتبار الولايات المتحدة القوة العظمى الأوحد.. فتهتم بإعادة الحقوق لأصحابها وتسعى لعودة المباحثات بين إسرائيل وفلسطين من أجل حل الدولتين.. وتتراجع عن الاعتراف الظالم بالقدس عاصمة لإسرائيل الذى أقره ترامب وتحدى به إرادة معظم شعوب العالم.. وتعمل على إعادة الحياة فى الدول التى دمرتها سياسات القوة الغاشمة والمؤامرات مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن.لكن، للأسف، البداية لم تكن مشجعة مطلقًا.. تمخض الجبل فولد فأرًا.. فلقد فوجئنا بأن دون بيير، نائب ولايه فيرجينيا بالكونجرس الأمريكى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وتوم مالونسكى، نائب ولاية نيوجيرسى، كونا كتلة برلمانية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.تركا كل الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان فى العالم، وركزا فقط على مصر بعدما فشلا فى فرض وتمكين جماعة الإخوان الإرهابية من حكمها وإخضاع جيشها.أرى أن النائبين الأمريكيين يتمتعان بازدواجية المعايير.. فهما يناديان بحقوق الإنسان الإرهابى ويتجاهلان حقوق شهداء الجيش والشرطة الذين استشهدوا دفاعًا عن الوطن الذى يخربه ذلك الإرهابى، ويتجاهلان حقوق الإنسان فى قمع الجيش للمتظاهرين مؤيدى دونالد ترامب عند اقتحامهم الكونجرس منذ عدة أيام.. فالهدف مصر يا سادة.ولا ننسى موقف ترامب من دعم المغرب ضد حقوق الإنسان وحقهم فى تقرير المصير فى الساقية الحمراء ووادى الذهب «البلوريساريو» مقابل تطبيع المغرب مع إسرائيل.انبرى وزير الخارجية سامح شكرى بالرد الفورى، رافضًا التدخل فى شئون مصر الداخلية بخطاب حازم وشديد اللهجة أمام مجلس النواب المصرى الذى قرر تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان، وسيكون دورها الرد على كل الشائعات الموجهة ضد مصر، وبيان حقيقة أوضاع حقوق الإنسان وتفنيد مزاعم بعض المنظمات الحقوقية، الممولة من التنظيم الدولى للإخوان، مثل «هيومن رايتس ووتش»، وغيرها التى تتعمد كتابة تقارير مسيسة ضد مصر، وتصر على استقاء معلوماتها من جهات معينة بالذات لخدمة أغراضها ضد الدولة المصرية، وتتجاهل عن عمد أيضًا كل المعلومات الموثقة والصحيحة.أتذكر كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى حينما قال إن مصر تمتلك أساسًا دستوريًا راسخًا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، مدللًا على ذلك بأنها شهدت قفزات نوعية خاصة فى مجال تمكين المرأة والشباب. وكذلك كلمته فى فرنسا أمام ماكرون حين قال إننا نرفض الهجوم على مصر من المنظمات الحقوقية، فنحن مطالبون بالحفاظ على الأمن القومى لـ١٠٠ مليون مواطن مصرى من الإرهاب المتربص بهم. حقوق وواجبات الإنسان وجهان لعملة واحدة.. من لا يؤدى واجباته نحو وطنه ويسعى لتدميره وخيانته ليس له أن يطالب البعض بحقوقه.