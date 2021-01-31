محمود خليل يكتب: «ثقافة اللقطة».. وموروثات العصر المملوكى

يشير «ابن زنبل الرمال» فى كتابه «آخرة المماليك»، إلى الدور الذى لعبه السلاح العثمانى المتطور فى كسر المماليك. وتوقف فى هذا السياق أمام البنادق التى استخدمها الترك فى موقعة «الريدانية»، وقال فى شأنها: «ولا ضر الجراكسة إلا البندق. فإنه يأخذ الرجل على حين غفلة لا يعرف من أين جاءه. فقاتل الله من صنعها، وقاتل من يرمى بها على من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله، صلى الله عليه وسلم، بالرسالة».كان المماليك يرفضون التسلح بالبنادق، ويجدون أن القتال بها يعبر عن نوع من الخسة والضعف، وأن الجندى الحقيقى هو الفارس الذى يعرف كيف يلعب بالسيف والرمح وكيف يمتطى صهوة جواده ليطير به بين الأعداء ويقطف رءوسهم.وقد وقع حوار بين السلطان سليم والأمير المملوكى «كرتباى»- بعد القبض عليه- غاية فى الدلالة على هذا التوجه من جانب المماليك. لقد طلب «كرتباى» من «سليم» أن يأمر عسكره بترك ضرب «البندق» فقط، وأن يخرج من معه من الفرسان من كل الأجناس وعددهم ٢٠٠ ألف فارس، ليواجهوا ثلاثة فقط من فرسان المماليك هم الأمير كرتباى والأمير علان والسلطان طومانباى، وسوف يرى بعينيه كيف يهزم الفرسان الثلاثة جيشه الجرار.تجاوزت المسألة فى الذهنية المملوكية الثقافة العسكرية إلى الاعتقاد الدينى، فكانوا يرون أن الحرب بالسيف هى سنة النبى صلى الله عليه وسلم. فقد استشهد «كرتباى» فى حواره مع سليم بحروب الجيل الأول للمسلمين، وكيف اعتمدت على الخيالة والرماة والسيف والسهم والرمح، ثم غمز فى حق «سليم» الذى كون جيشًا من الانكشارية يختلط فيه الأروام مع النصارى مع الترك، وجاء به لمحاربة المسلمين، وأن الصدر الأول لم يكونوا يرضون بأن يقاتل غير المسلم فى صفوفهم.وواقع الحال أن الدين والسنة لم يكن لهما أى علاقة بالمسألة، بل كان الأمر متعلقًا بالثقافة العسكرية للمماليك وصعوبة استخدام البندقية من فوق صهوة الخيل، كما يذهب «ابن زنبل الرمال» فى مقدمة كتاب «آخرة المماليك». فغرام المماليك بالخيل والاستعراض بالسيف والرمح والدبابيس حال بينهم وبين استخدام الأسلحة النارية.ثقافة الحرب كانت عند المماليك خيلًا وسيفًا ورمحًا، ولم يكن معظمهم يتصور أن يحمل سلاحًا يمكن أن تحمله المرأة لتقتل به من شاءت. كذلك انتقد كرتباى السلطان سليم وهو يذكر له أن «هذه هى البندق التى لو رمت بها امرأة لمنعت بها كذا وكذا»، وكانوا مغرمين بثقافة الاستعراض الحركى.هذا الغرام بالاستعراض ارتبط بركود حركة الحرب بين مصر وغيرها من الدول عبر عقود طويلة حكمها فيها المماليك، مال فيها فرسانهم وعسكرهم إلى الاستعراض وليس إلى القتال الحقيقى. ويذهب عبدالرحمن عبدالله الشيخ فى الدراسة التى قدم بها لكتاب «المجتمع المصرى تحت الحكم العثمانى»: «ظل المماليك المصريون لفترة طويلة لا يواجهون أعداء خطرين. فبعد هزيمة الصليبيين فى المنصورة وهزيمة المغول فى موقعة عين جالوت على يد قطز وبيبرس البندقدارى، خلد المماليك إلى الدعة، وأصبح بأسهم بينهم، وليس موجهًا إلى عدو خارجى يوحد صفوفهم كما تعودوا».ويذكر «الشيخ» أن «العسكرية المملوكية انغلقت على نفسها، واقتنعت بأنها فى أمان من العدو الخارجى، وتحولت التدريبات العسكرية إلى ألعاب رياضية، واستخدام الصوت كالصيحات المرعبة، وما إلى ذلك واللعب بالسيف، وإظهار الحركات البارعة على الأرض أو على ظهور الخيل، ورفضوا استخدام الأسلحة النارية وهى التسليح الحديث لهذا الزمان، معتبرين أنها أسلحة لا تمت إلى الفروسية أو الرجولة أو الإسلام بصلة، فالمهارة العسكرية والعبقرية القتالية لدى المماليك قوامها الفروسية».والثابت أن قنصوة الغورى رفض استخدام الأسلحة النارية رفضًا قاطعًا، ويذكر «ابن زنبل» فى كتاب «آخرة المماليك» أن أحد التجار المغاربة عرض على «الغورى» السلاح النارى، المتمثل فى البندقية التى ظهرت فى بلاد البندق بالغرب، ورفض السلطان استخدامها، وقال: «نحن لا نترك سنة نبينا ونتبع سنة النصارى، وقد قال مولانا سبحانه وتعالى (إن ينصركم الله فلا غالب لكم). فرجع المغربى وهو يقول: من عاش ينظر هذا الملك وهو يؤخذ بهذه البندقية».لكن يبدو أن طومان باى كان له رأى مختلف بعد الهزيمة التى حاقت بالغورى فى مرج دابق، وكان السر فيها استخدام العثمانيين السلاح النارى. ويذكر «ابن إياس» فى كتابه «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» واقعة تشير إلى أن طومان باى اتجه خلال فترة الترتيب لمواجهة العثمانيين إلى استخدام البنادق، ونظّم استعراضًا عرض فيه عجلة من خشب تجرها أبقار وفيها رماة بالبندق الرصاص. وكانت نحو ٣٠ عجلة أو فوق ذلك، وعرض جمالًا وفوقها مكاحل ورماة يرمون بالبندق الرصاص من المكاحل فوق ظهور الجمال.ما يذكره «ابن إياس»- وهو واحد من المؤرخين المتحمسين للمماليك- يعنى أن المماليك فكروا فى استعمال البنادق، لكن عدم توافر المال والتدريب والأدوات اللازمة للاستفادة منها جعله سلاحًا هامشيًا فى معركة الريدانية.كان السلاح النارى وثقافة الاستعراض التى اعتمدت عليها التكتيكات العسكرية المملوكية، السببين الرئيسيين فى هزيمتهم أمام الأتراك. فالقتال بسلاح من خارج العصر «السيوف والرماح» والاعتماد على الخيول- دون منصات ومركبات إطلاق النار- فى مواجهة العدو، والاعتماد على الأداء الحركى المستند إلى المهارة الفردية، وليس إلى التكتيك القتالى أدى إلى خسارتهم أمام العثمانيين، رغم أنهم كانوا أكثر شجاعة وأرسخ قدمًا فى القتال من غريمهم التركى.وبالنسبة للأهالى من المصريين كانت البنادق والمدافع وما تطلقه من دانات سلاحًا مخيفًا بالنسبة لهم لم يعهدوه من قبل، والناس يرتعبون مما جهلوا، يتضح ذلك من مراجعة رد أهل هوارة على طومان باى، عندما قصد الصعيد وطلب منهم النصرة، مقابل أن يرفع الخراج عنهم لمدة ٣ سنوات، فردوا عليه قائلين: «لقد بلغنا أن الروم- يقصدون الترك- تقاتل بالنار، ومن يطيق النار؟».ثقافة الحركات كانت الثقافة السائدة فى ذلك العصر، وكان إعجاب الأهالى بها عظيمًا كوسيلة للتسلية، وما أكثر ما كان يهرول المصريون إلى ميدان الرميلة، ليشاهدوا ألعاب واستعراضات المماليك، وكان أسعد أوقاتهم تلك التى تشهد احتفالات يقوم فيها عسكر المماليك بحركاتهم المبهرة، لكنهم اكتشفوا أن كل ذلك لا يساوى شيئًا أمام السلاح الحديث.والسؤال: هل ما زالت ثقافة الاستعراض أو ثقافة الحركات أو ثقافة اللقطة تخلب لُب العرب والمصريين حتى الآن؟ أظن ذلك، فحتى فى عالم كرة القدم ما زال استعراض المهارة الفردية- حتى ولو كانت غير منتجة- يجتذب الجمهور أكثر مما يشدهم اللعب الجماعى المنتج.سؤال ثانٍ: هل كان ذلك دأب العرب والمصريين فى كل الأوقات؟ ليست الحال كذلك، ففى أوقات يتخلى العقل والنفس عن الولع بثقافة اللقطة، هنالك يؤدى العرب والمصريون بصورة فاعلة ومنجزة، لكن يبقى أن هذه الأوقات محدودة ومساحاتها قليلة فى تاريخهم الحديث والمعاصر.