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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صلاح هاشم ضمن أفضل 100 شخصية لعام 2020 لعلماء التنمية والإبداع

الأحد 31/يناير/2021 - 07:55 م
صلاح هاشم
صلاح هاشم
ولاء جمال
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اختارت إدارة التجمع العالمى لعلماء التنمية والإبداع الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ورئيس المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية، ضمن أفضل 100 شخصية لعام 2020 لعلماء التنمية والإبداع، وذلك تقديرًا لجهوده الحثيثة فى نشر مبادىء التنمية والسلام والإنسانية وثقافة المحبة والتعايش السلمى بين مكونات المجتمعات.

ويتمتع الدكتور صلاح هاشم بالعديد من الخبرات فى مجال التنمية، ويعد مستشارا لوزارة التضامن للسياسات الاجتماعية.

وحصل على درجة البكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية بتقدير جيد جدًا (الأول على الدفعة) من قسم تنمية المجتمع – كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم – جامعة القاهرة دفعة، وحصل على درجة الماجستير فى تنمية المجتمع المحلية بتقدير ممتاز بالإضافة إلى حصوله درجة الدكتوراه فى التنمية والتخطيط بمرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية والعربية جامعة القاهرة حول " مؤشرات تخطيطية لتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات الاجتماعية الأهلية فى مصر"

وشغل هاشم عديدا من المناصب القيادية حتى وصل منصب أمين عاما لقطاع الخدمة الاجتماعية فى المجلس الأعلى للجامعات.

وفى يناير ٢٠١٤ أسس هاشم الاتحاد المصرى لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية والذى يضم ٤٨ جمعية ومؤسسة أهلية، كما شارك فى تأسيس المنظمة العربية للحماية الاجتماعية فى المملكة المغربية.

وتم اختياره ممثلا لمصر فى المجلس الدولي للعمل الاجتماعي من 2011م، ومراقبا دوليا بالأمم المتحدة لاتفاقية مكافحة الفساد فى ٢٠١٥.. ثم مراقبا دائما بالأمم المتحدة فى ٢٠٢٠م.. وعمل هاشم مستشارا للهلال الأحمر المصرى لشئون التنمية.. ومنسقا المجلس القومى للطفولة والامومة من 2008 وحتى 2011، وشحته خمس جامعات مصرية لنيل جائزة التفوق فى العلوم الاجتماعية كما رشحته جامعتان لنيل جائزة التفوق فى نفس التخصص.

وحصل على درع منظمة السلام الأخضر للدور المتميز فى حماية البيئة العربية 2012، وانتخب سيادته نقيبا للاجتماعيين فى محافظة الفيوم من 2009 وحتى 2012. وعمل مستشارا للحماية الاجتماعية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

ويعد هاشم خبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية فى مؤسسة فريدريش إبرت الألمانية، وشارك فى وضع كثيرا من الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات فى مصر وخارجها.

وشارك برعاية الأمم المتحدة فى وضع خارطة الطريق لأرضيات الحماية الاجتماعية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.. كما شارك فى وضع الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية فى مصر والخطة الاستراتيجية لمواجهة التطرف والفكر التكفيري، بالإضافة إلى الخطة الخمسية لتطوير الخطاب الدينى لوزارة الأوقاف المصرية.

صدر لهاشم أكثر من 18 مؤلف باللغتين العربية والانجليزية فى مجالات التنمية والفقر والعدالة الاجتماعية.. ولهاشم مقالات دولية ومحلية مهمة للتنمية والحد من الفقر واعتمدت له الأمم المتحدة نظرية فى الحماية الاجتماعية للفقراء، وأجريت حول مؤلفاته عديد من الدراسات دوليا ومحلية، وشارك كمحاضر وخبير فى عديد من الدول سلطنة عمان، الأردن، المملكة المغربية، لبنان، تونس، الجزائر، موريتانيا، السودان، فلسطين، روسيا.

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