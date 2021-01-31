ظهور جديد لـ مريم أوزرلي مع طفلتيها (صور)

خضعت النجمة العالمية مريم أوزرلي الشهيرة في الوطن العربي بـ"السلطانة هيام" لجلسة تصوير مع مولودتها الجديدة وطفلتها الأولى.وأثارت السلطانة هيام جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر جلسة تصوير لها منذ قليل عبر إنستجرام مع ابنتيها اللاتي لم تكشف عن أبيهما حتى الآن.النجمة العالمية من مواليد 1983 لأب تركي وأم من أصول ألمانية، وكانت تعيش في ألمانيا، ولكنها جاءت إلي تركيا للعمل في التمثيل وتبلغ من العمر 37 عاما.بدايتها كانت في ألمانيا حيث عملت لمدة 10 سنوات في المسرح هناك، وقد رشحتها زميلة تركية لمسلسل "حريم السلطان" واكتسبت شهرة واسعة في تركيا بعد عرض المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا في تركيا وخارجها، وحصلت على عدد من الجوائز على دورها في "هويام".وقعت في مشاكل على السوشيال ميديا واتهمها جمهورها بازدراء الأديان بسبب بعض المنشورات عبر حسابها على "إنستجرام".أجرت عددا كبيرا من عمليت التجميل التي غيرت ملامحها وكانت سبب هجوم كبير عليها، حيث تلقت الكثير من حقن البوتوكس، حيث أطلق عليها في تركيا صاحبة أكثر عمليات تجميل.