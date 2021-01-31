البرلمان يؤجل إعلان نتيجة التحقيق مع نائب الوفد

أرجأت اللجنة المصغرة من لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الإعلان عن قرار بشأن محمد عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لحين عرض الأمر على اللجنة بالكامل.واستمعت اللجنة اليوم للنائب محمد عبد العليم داوود، عما بدر منه في إحدى الجلسات وتجاوزه في حق أحد الأحزاب، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى إحالته لهيئة مكتب المجلس ومنها إلى لجنة القيم.ومن المقرر أن يتم الإعلان في اجتماع لاحق عن الموقف النهائي من العقوبة المقررة على النائب.