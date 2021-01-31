2139 إصابة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية الأحد تسجيل 2139 إصابة جديدة، و51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.وأشارت الوزارة - في التقرير اليومي لها، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني - إلى أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في عموم لبنان إلى 301 ألف و52 إصابة، والوفيات إلى 3 آلاف و82 حالة وعدد حالات الشفاء إلى 180 ألفا و806 حالات.