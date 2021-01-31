ألمانيا تأمل في التوصل لحل سلمي بشأن سد النهضة

أكدت الحكومة الألمانية تفهمها لموقف السودان من سد النهضة، معربة عن أملها في أن تصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل سلمي يرضي كل الأطراف.جاء ذلك خلال لقاء وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس بمكتبه اليوم الأحد، بالسفير الألماني بالخرطوم ضمن لقاءاته بالسفراء الأجانب لشرح موقف السودان فيما يلي سد النهضة وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين ونتائج زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير للخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى في فبراير 2020، بعد زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، للبلاد في سبتمبر 2019.وقال السفير الألماني إن بلاده تنظر للتجربة السودانية في إزاحة النظام السابق بكثير من التقدير ويعملون بحرص لإنجاح الفترة الانتقالية، مؤكدًا أن المكتب التنموي الألماني يركز في عمله بالسودان على محاور فرص التشغيل والطاقات المتجددة، بجانب التعاون مع وزارة الري للتفكير حول سبل دعم العلاقات في مجال إدارة المياه.