هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأسود على «إنستجرام»

أحدث إطلالة لهنا الزاهد

هل هنا الزاهد حامل؟

"حلوة الدنيا سكر"

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، جاءت باللون الأسود بالكامل.تألقت النجمة الشابة، هنا الزاهد، بلوك كاجول أسود اللون بالكامل، حيث اختارت الظهور ببلوفر أسود اللون، وبنطال أسود اللون، وجاكيت قصير بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها بوت جلدي باللون الأسود.وجعلت شعرها الأشقر مموجا ومنسدلا على أكتافها، ولم تتكلف بوضع المكياج بل اختارت الألوان النود لتبدو أكثر طبيعية.ومؤخرا أثارت الفنانة الشابة هنا الزاهد، جدلًا كبيرا بين رواد مواقع، بعدما نشرت إطلالة جديدة لها، وقد ظهرت عليها ملامح الحمل، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ولكنها لم تعلق على صورتها، كما أنها عادت ونفت هذا الأمر إلى وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنها كانت تؤدي دورها في مسلسل حلوة الدنيا سكر.وتستمر النجمة الشابة هنا الزاهد، في تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، من إخراج خالد الحلفاوي، من إنتاج شركة "سينرجي" بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكري، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي، قام بكتابة وتأليف حلقاته مجموعة من المؤلفين وعددهم 8، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.