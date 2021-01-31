خالد شعيب يشيد بمبادرات صندوق تحيا مصر بمطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة حظيت باهتمام كبير من صندوق تحيا مصر الذى نفذ العديد من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للسيدات المعيلات والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.أضاف شعيب أن صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة نور حياة، كما تم توقيع الكشف الطبي على 31279 طالبًا وطالبة وتوفير 4326 نظارة طبية وتوفير 20 حضانة للأطفال المبسترين بمستشفى الأطفال و10 أجهزة تنفس صناعي بمستشفى مطروح العام.وتابع أنه تم توفير 163 طن مواد غذائية ولحوم، و7 سيارات مشروعات تشغيل شباب، إضافة إلى رعاية طلاب الأُسر الأكثر احتياجًا والمشاركة فى جهود مواجهة أزمة جائحة كورونا ودعم المحافظة بكميات من الكمامات ومواد التطهير والتعقيم.أشار إلى أن مسيرة العطاء لصندوق تحيا مصر تستكمل اليوم بالاهتمام بأهالي مطروح، خاصة منطقة سيدى عبد الرحمن مع توقيع برتوكول تعاون بين صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والحماية الاجتماعية والتنسيق الجمالي وغيرها لأسر القرية، فضلًا عن تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية.وأكد أن ما يجسده برتوكول التعاون من نموذج للشراكة الحقيقية والعمل المجتمعي الناجح بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار المسئولية المجتمعية لخدمة ورعاية أهالي سيدي عبدالرحمن، وبما يتواكب مع جهود الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، خاصة بناء الإنسان المصري والحفاظ على قيم المجتمع والمعالجة الموضوعية للقضايا المجتمعية والقومية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين صندوق تحيا مصر وإعمار مصر.