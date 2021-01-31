شعراء «مجانين قصيدة النثر» يحتفون بالشاعر محمد آدم

أعلن شعراء "مجانين قصيدة النثر" عبر صفحة "فيسبوك" أنهم سيحتفون بالشاعر محمد آدم، كونه شاعر متفرد من طليعة كتاب قصيدة النثر المعاصرين استطاع أن يصل بها إلى العالمية بكتاباته الصادمة والمشاكسة للذهنية والثقافة العربية المريضة، أحد أبرز الأصوات الشعرية من جيل السبعينات، ومنجز ضخم يستحق كل التقدير.ولفت الشعراء في بيان إلى أن شعراء "مجانين قصيدة النتثر" فخورون بتقريب منجزه ولو بقدر بسيط إليكم، يوم الثلاثاء الموافق 1 من فبراير.والشاعر محمد آدم من مواليد محافظة المنوفية 1953م تخرج من كلية التجارة عام 1975م، ثم أكمل دراسة الفلسفة وحصل على إجازة الدكتوراه بعنوان: "فلسفة الجمال عند ميخائيل باختين" من جامعة عين شمس. يُعد من طليعة كتاب قصيدة النثر واستطاع أن يصل بها لآفاق عالمية، فترجمت قصائده للإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعبرية وغيرها، وطبعت أعماله الكاملة في سوريا والعراق ولبنان والمغرب.ديوانه: أنا بهاء الجسد واكتمالات الدائرة قد صادره الأزهر في التسعينيات فواجه وحده النفي والتكفير.صدر له العديد من الاعمال الشعرية منها: متاهة الجسد ١٩٨٨، أنا بهاء الجسد واكتمالات الدائرة ١٩٩٢ وصادره الأزهر بقرار وزاري، وكتاب الوقت والعبارة ١٩٩٢، هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته أيضا ١٩٩٥، نشيد آدم ١٩٩، غابة الحليب والفحم ٢٠١٠.