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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«وهدان» يطالب «البترول» بإعادة النظر في تكلفة تركيب بالمنازل

الأحد 31/يناير/2021 - 07:47 م
سيلمان وهدان
سيلمان وهدان
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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طالب سيلمان وهدان عضو مجلس النواب، وزارة البترول بإعادة النظر في تكلفة ورسوم تركيب الغاز إلى المنازل.

وقال «وهدان»: «كنا قديما نزف بشرى غاز للمناطق الشعبية بصعيد مصر، لكن هذه الأيام الفرحة تنقلب لحزن شديد بسبب توصيل الغاز، لان الفاتورة بها 40 بندا ليس لهم محل من الإعراب وتكلفتها تزيد على 4000 ألف جنيه متسائلا هل هذا الكلام منطقي؟.

وأكد في كملته في الجلسة العامة اليوم، خلال تعقيبه على بيان وزير البترول طارق الملا، إن بورسعيد لم تستفيد من قطاع البترول إطلاقا، مع العلم هناك فساد موجود من خلال التعاقدات.

واستغرب وهدان من طرح الوزارة 82 مزايدة لم يتقدم إلى 72 شركة فقط، متسائلا عن سبب العزوف عن عدم المشاركة.

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