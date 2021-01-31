«وهدان» يطالب «البترول» بإعادة النظر في تكلفة تركيب بالمنازل

طالب سيلمان وهدان عضو مجلس النواب، وزارة البترول بإعادة النظر في تكلفة ورسوم تركيب الغاز إلى المنازل.وقال «وهدان»: «كنا قديما نزف بشرى غاز للمناطق الشعبية بصعيد مصر، لكن هذه الأيام الفرحة تنقلب لحزن شديد بسبب توصيل الغاز، لان الفاتورة بها 40 بندا ليس لهم محل من الإعراب وتكلفتها تزيد على 4000 ألف جنيه متسائلا هل هذا الكلام منطقي؟.وأكد في كملته في الجلسة العامة اليوم، خلال تعقيبه على بيان وزير البترول طارق الملا، إن بورسعيد لم تستفيد من قطاع البترول إطلاقا، مع العلم هناك فساد موجود من خلال التعاقدات.واستغرب وهدان من طرح الوزارة 82 مزايدة لم يتقدم إلى 72 شركة فقط، متسائلا عن سبب العزوف عن عدم المشاركة.