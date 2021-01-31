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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
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محافظات

خاص| ننشر موعد وعدد تسليم وحدات مساكن الجزيرة بزفتى

الأحد 31/يناير/2021 - 07:44 م
مساكن الجزيرة بزفتى
مساكن الجزيرة بزفتى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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كشفت مصادر مطلعة برئاسة مجلس مدينة زفتى بالغربية أن الكشوف النهائية للمقبولين والمُستبعدين من الحصول على وحدات بمساكن الجزيرة بزفتي وصلت مساء اليوم، وسيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة ولوحة الإعلانات غدًا الاثنين.

وأطلع المصادر «الدستور» على النتائج التي أيدت حصول 83 مستحقًا من أصل 85 في المرحلة الثانية، وتم قبول الطعن علي حالتين من المستحقين واستبعادهم، بينما تم قبول 7 تظلمات من أصل 255 تظلم للحصول علي 192 وحدة متبقية لتكون نتيجة التظلمات قبول 7 ورفض 248.

وقال المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتي، إنه عند الانتهاء من التظلمات وإعلان النتيجة ستقوم المحافظة بفتح باب التقدم للحصول على وحدات سكنية ممن تنطلق عليهم الشروط، بينما سيتم قبول التظلمات حسب القانون، مضيفًا أنه يثق في نزاهة وعدالة اللجنة التي فحصت التظلمات ورغم أنه لم يتعامل معها من قريب أو بعيد إلا أنه يثق أن العمل تم بمبدأ الشفافية وحال سماح القانون بأي إجراء للمتظلمين من الاستبعاد فهو أول المرحبين به.

ونشرت «الدستور» وقتها المستندات التي تُثبت أن اللجنة المُشكلة لبحث الحالات المتقدمة شابها بعض المجاملات والمحسوبيات في أداء عملها، وأن الاستبعادات لم تكن بالدقة المطلوبة وكذلك المقبولين، وأن اللجنة قامت بقبول طلبات وفى النهاية لم تظهر هذه الأسماء ضمن المقبولين، واللجنة العليا (لجنة البت) برئاسة رئيس المدينة لم تجتمع اجتماعًا واحدًا مكتملًا، وكذلك اللجنة المُشكلة بقرار المحافظ تم إضافة عضو من الرقابة والمتابعة لها على خلاف القرار وليس له صلة بالموضوع، كما أن لجنة البت النهائية خلت من وجود عضو بالإسكان وهو المنوط به فى هذة اللجنة للبت النهائي كما أن عضو الشؤون الاجتماعية لم يحضر لجنة البت إلا عدة مرات قليلة.

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