برلماني يطالب «البترول» بتوضيح خطة توصيل الغاز الطبيعي للصعيد

طالب أحمد حتة عضو مجلس النواب، وزير البترول طارق الملا بتوضيح خطة الحكومة عن توصيل الغاز الطبيعي لقرى ومدن الصعيد، مشيرا إلى أنه تم حفر بعض القرى في المنيا وهناك خطة لتوصيل الغاز، فما مصير هذه المشروعات وحفرها؟وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء تعقيبه على بيان المهندس طارق الملا وزير البترول، أن محافظة المنيا بها ثروة قومية من المعادن ولابد من البحث عن هذه المناجم التي ستحدث نهضة في الجنوب، موضحا أن الثروات الطبيعية كثيرة في المنيا ويوجد حوالي 44 مليار حجر جيري يعمل منه بلوكات للمنازل فهل هذا يعقل؟