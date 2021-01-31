هيثم نبيل يكشف كواليس «كنت غلطة» مع هيثم شاكر

يستعد الثنائي هيثم شاكر وهيثم نبيل لطرح أغنية جديدة تجمعهما على طريقة الديو تحمل اسم "كنت غلطة"، وذلك خلال أيام قليلة.وأشار هيثم نبيل لـ"الدستور"، إلى أنه انتهى هو وهيثم شاكر من تسجيل أغنية كنت غلطة وهي من كلمات سارة سعيد ومن ألحانه وتوزيع حسين النجار وهندسة صوتية مصطفي رؤوف.وقدم هيثم نبيل خلال رمضان الماضي أكثر من خمسة أغاني لمسلسل "البرنس" ولاقوا نجاحا كبيرا.