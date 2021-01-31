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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الثلاثاء.. قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن بالفيوم

الأحد 31/يناير/2021 - 07:36 م
قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب
الفيوم - زينب علاء
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن داخل المحافظة لمدة 24 ساعة ابتداءً من الثامنة من صباح بعد غدٍ وحتى الثامنة من صباح الأربعاء، بسبب أعمال الصيانة اللازمة لعنبر المياه النقية بمحطة مياه العزب الجديدة (المرحلة الثانية)، وتغيير الجزء التالف من خط مياه الشرب قطر 1000 مم بالخط الدائري خلف محطة العزب الجديدة وصيانة خط مياه إبشواي (قطر ١٠٠٠ مم بطريق الفيوم بنى سويف.

والمناطق المتأثرة بانقطاع المياه: "مركز سنورس، مدينة سنورس، ابهيت الحجر، بيهمو وتوابعها، السليين، فيديمين، سنهور، ترسا، نقاليفة وتوابعهم، المنطقة السياحية، مركز الفيوم، دسيا، تلات، زاوية الكرادسة، بنى صالح، ابجيج، الهدير، "مركز اطسا، قصر الباسل، تطون، الغرق، عزبة قلمشاة، دير الملاك وتوابعهم"، "مركز ابشواى، المنطقة السياحية، عدا العجميين طبهار النصارية".

مركز يوسف الصديق بالكامل عدا النزلة، الحامولى، الشواشنة".

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الخدمة مرة أخرى للمواطنين، كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة لتغطية هذه المناطق المتأثرة ويتم طلبها عن طريق الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون أرضى.

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