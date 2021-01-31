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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: طرح 8 فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات

الأحد 31/يناير/2021 - 07:24 م
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم الأحد عن طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، 8 فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات وهي القليوبية والإسماعيلية والوادي الجديد وجنوب سيناء وبني سويف، وذلك على الشركات والكيانات المتخصصة سواء قطاعي الأعمال العام والخاص محليا ودوليا، والتي يتوفر لديها الخبرة في إنشاء وتنمية وإدارة وتشغيل الأنشطة التجارية واللوجستية.

وكانت قد أعلنت الوزارة سابقًا في بيان لها طرح أرض بمحافظة القليوبية، على مساحة 4 فدادين بحي شرق شبرا الخيمة، وقطعة أرض مساحة 1546 متر مربع بمدينة بنها، ومسطح بمساحة 8236 متر مربع بمدينة بنها.

وفي محافظة الإسماعيلية تم طرح فيها قطعتي أرض مساحة 15 فدانا بأرض الفروسية، ومساحة 25 فدانا بمدينة المستقبل.

فقد تم طرح قطعة أرض في محافظة جنوب سيناء على مساحة 10 فدادين بمدينة الطور، وقطعة أرض بمساحة 100 فدان بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، وقطعة أرض في المنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف على مساحة 123 فدانا.
التموين: طرح 8 فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات
التموين: طرح 8 فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات

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