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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو دياب يطرح ألبوم «يا أنا يا لأ» في المتاجر

الأحد 31/يناير/2021 - 07:44 م
عمرو دياب
عمرو دياب
أمير محمد خالد
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طرح النجم عمرو دياب CD ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" في كافة فروع متاجر فيرجين ميجا ستور، وكان عمرو دياب قد طرح الألبوم منذ فترة عبر خدمة فودافون ميوزيك، وكذلك عبر تطبيقات الموسيقى العالمية الشهيرة.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات: تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني يا حب (كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وأنا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يا دلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

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