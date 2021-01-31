العدد 73 من مجلة الجديد اللندنية يحتفي بالمترجم دينس جونسون

صدر حديثا العدد 73 من مجلة الجديد اللندنية، وجاء العدد تحت عنوان رئيس "أبطال الروايات.. من أين يأتي الروائيين العرب بشخصيات رواياتهم؟"، ويضم العدد الجديد ثلاثة ملفات: "الشخصية الروائية"، "دينيس جونسون ديفيز: شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية"، و"لورنس فرلنغيتي: كاهن الشاعر الفوضوي". إلى جانب مقالات وآراء أدبية وقصائد وعروض كتب ورسائل ثقافية.في الملف الأول، مقالات وشهادات الروائيين تضع الشخصية الروائية في دائرة القراءة، بغية البحث عن أسئلة جوهرية، لاسيما السؤال عما إذا كانت التحولات في بنية المجتمع العربي قد تركت تأثيرًا جليًّا على الأدب بحيث أمكن للكتّاب خلق شخصيات روائية جديدة تعكس أثر هذه التحولات على الرواية؟ ولتحقيق هذا الغرض توجهت "الجديد" بعدد من الأسئلة حاولت الإحاطة بموضوع الملف، فكانت إجابات بصيغة شهادات بأقلام الروائيات والروائيين حسب تسلسل أسمائهم في الملف: لطفية الدليمي، خيري الذهبي، أبو بكر العيادي، الحبيب السائح، سميحة خريس، إسماعيل غزالي، محمود الريماوي، وهوشنك أوسي. أما النصوص المنشورة هنا فهي تشكل الدفعة الأولى من الاستجابات التي وصلت إلى "الجديد"، وسيبقى الملف مفتوحا في الأعداد القادمة للإحاطة بأكبر عدد من الإجابات من روائيات وروائيين ينتمون إلى جغرافيات الثقافة العربية في المهاجر والمنافي والأوطان.الملف الثاني يحتفي بدينيس جونسون ديفيز بوصفه رائد ترجمة الأدب العربي إلى الإنكليزية، وقد نشط منذ أواسط الأربعينات، من خلال الجغرافيا المصرية لينقل إلى لغة شكسبير ترجمات لنصوص رواد الأدب المصري في القصة والرواية، بدءًا من جيل محمود تيمور إلى جيل يوسف إدريس مرورًا بجيل نجيب محفوظ.ينقسم الملف إلى مقدمة من الكاتب، وشهادة من دينيس حول علاقته بالأدباء في مصر، على نحو خاص، إلى جانب ملامح من سيرته، فضلًا عن قصة قصيرة من تأليفه، إلى جانب مقالة نقدية في سيرة ديفيز. يشكل هذا الملف مدخلًا إلى سيرة وأعمال مترجم ندر مثيله، فبفعل جهوده المبكرة وكفاحه الشخصي، من دون أيّ دعم من مؤسسة ثقافية، عربية كانت أم أجنبية، اجتهد وأوصل بواكير الصوت الأدبي العربي إلى قراء الإنكليزية.الملف الثالث يستحضر، من خلال الشعر والحوار والرسوم شخصية الشاعر الحي الباقي من جيل "شعراء البِيتْ" الذين ظهروا مع النصف الثاني من القرن الماضي، وعبّروا بشعرهم عن حيوية جديدة في التطور الشعري للغة الإنكليزية. لورنس فرلنغيتي قد لا يكون الأشهر بين شعراء هذه الحركة، لكنه يُعدّ عرابها من حيث نشر أعمال شعرائها، فهو لم يكتف بكتابة الشعر، فكان رسامًا ومسرحيًا وناشرًا لأعمال الجماعة. والحوار المنشور في الملف كان قد أجراه الناقد خلدون الشمعة في لندن أوائل السبعينات، بحضور عدد من محبي ومشجعي الحركة التي كانت لا تزال فتيةً، وشاغلةً للحياة الأدبية في أميركا وبريطانيا.