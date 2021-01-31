سوريا: مقتل وإصابة 24 في انفجار سيارة مفخخة بريف حلب

لقى 4 مدنيين مصرعهم وأُصيب 20 آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي بسوريا، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية قولها إن سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين بينهم طفلة وإصابة عشرين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات في محيط الانفجار.وكان قد قُتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وأصيب أكثر من 25 شخصا، أمس، نتيجة انفجار سيارة مفخخة في حي الصناعة ضمن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.