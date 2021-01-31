بريطانيا: 9 ملايين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا

اقتربت المملكة المتحدة من الوصول إلى 9 ملايين شخص تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.وأظهرت الأرقام الرسمية - وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد - أن 598 ألفا و389 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا أمس السبت، ليصبح إجمالي متلقي الجرعة الأولى 8 ملايين و977 ألفا و329 شخصا.وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن 10 آلاف و621 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، ليصبح الإجمالي 491 ألفا و53 شخصا يتلقوا الجرعة الثانية في البلاد.