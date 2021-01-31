بايدن يعد بشمول خطة الإنقاذ الاقتصادي مساعدات للمتضررين من كورونا

تعهد الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، اليوم الأحد، بأن تشمل خطة الإنقاذ الاقتصادي التي ستقرها إدارته مساعدات للأمريكيين المتضررين من فيروس كورونا المستجد.وقال بايدن في تصريح له مساء اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ملايين الأمريكيين تضرروا من تداعيات كورونا ولا يمكن التخلي عنهم وسيتم دعمهم في خطة الإنقاذ الاقتصادي.وكانت مجموعة من الجمهوريين المعتدلين من أعضاء مجلس الشيوخ حثت جو بايدن، على إعادة النظر في خطته التي تتكلف 1.9 تريليون دولار للتعافي من كورونا قائلين إنهم يريدون عقد اجتماع لبحث تسوية يعتقدون إنها يمكن أن تحظى بتأييد من أعضاء الحزبين.وشكك بعض الجمهوريين، في تكلفة الخطة في حين حث آخرون على اتخاذ إجراءات موجهة بشكل أكبر.