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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل غرامة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021

الأحد 31/يناير/2021 - 07:20 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
الدستور
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يبحث الكثير من المصريين عن غرامة فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2021، هربا من الغرامات المالية التي تفرضها الشركة المصرية للاتصالات، على عملائها الذين تخلفوا عن دفع فواتير التليفون الأرضي خلال فترة المهلة التي حددتها الشركة بشهر من تاريخ إصدار الفاتورة قبل قطع الخدمة والانترنت المنزلى.

غرامة فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2021

وننشر لكم هنا في "الدستور" في ضوء خداماتها المتنوعة غرامة فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2021 وذلك حرصا منا عن تطبيق قيمة الغرامه علي العلملاء لشركة المصرية للاتصالات، والتي تم تحديدها على المتخلفين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي خلال فترة المهلة المحددة بـ10 جنيهات كحد أدنى أو بنسية 1.5 % من قيمة الاشتراك الربع سنوى، التي يجب سددها بالإضافة إلى قيمة الفاتورة عبر وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها الشركة (محافظ الدفع الإلكتروني أو مكاينات الدفع الإلكترونية أو بطاقات الإئتمان والفيزا)، أو من خلال أحدى الفروع وذلك لاستعادة خدمة التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت المنزلى.

في ظل جائحة كورونا أصبح من الصعب على عملاء شركة المصرية للاتصالات زيارة مقرات السنترالات المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية للاستعلام أو تحصيل فاتورة التليفون الأرضي التي تصدرها الشركة بشكل ربع سنوى كل 3 أشهر، لذلك وفرت الشركة موقع رسمي يقدم الخدمات الإلكترونية (https:billing.te.egar-EG) للمواطنين تسهيلا عليهم وتخفيف الأعباء عليهم، من خلال كتابة كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي المراد دفع فاتورته، عقب اتباع الخطوات التي بطلبها الموقع.

دفع فواتير التليفون الأرضي عبر محافظ الدفع الالكتروني

عقب إتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021، عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات(https:billing.te.egar-EG)، بإتباع الخطوات التالية وهى:-

1 - اتصل عبر خط فوادفون بكود "*9*100#".
2 - كتابة القيمة المراد دفعها للحصول على كارت الدفع أونلاين.
3 - تصل رسالة نصية عبر هاتف المحمول بها بيانات كارت الدفع.
4 - إدخل بيانات الماستر كارد للدفع أون لاين.
5 - سجل كود التأمين المكون من ثلاث أرقام.
6 - الضغط دفع وسيتم سحب قيمة المبلغ لسداد الفاتورة المراد سدادها.

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