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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول مأذونة ببني سويف: «واجهت رفض الرجالة ومخفتش» (فيديو)

الأحد 31/يناير/2021 - 07:46 م
هويدا جمال، أول مأذون
هويدا جمال، أول مأذون شرعي ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قالت هويدا جمال، أول مأذون شرعي ببني سويف، حاصلة على كلية الدراسات العربية والإسلامية، إن فكرة التقديم للمأذونية جاءت كأي وظيفة تبحث عنها بعد أن توفى مأذون القرية وتم فتح باب الترشح، لتتقدم بأوراقها بناءً على نصيحة زوجها: «في البداية رفضت، لأنها أول مرة تحصل في الصعيد كون تقلّد سيدة هذه المهمة».

أضافت هويدا، لـ«الدستور»، أن والديها شجعاها على التقديم بأوراقها، إضافة إلى زوجها واستطاعت أن تتغلب على جميع الصعوبات لشغل المأذونية، مؤكدة أن مهنة السيدة كماذونة تعتبر كأى مهنة تعمل فيها السيدات كالمعلمة والطبيبة، لترجع بذاكرتها إلى الوراء وتتذكر أشهر عقد قرآن والذي كان لشقيقها داخل المسجد:"أشهر حالات الطلاق كان إصرار زوج على الانفصال عن زوجته ورفضت الزوجة للطلاق".

وأكدت مأذونة بنى سويف أن أسباب الطلاق هذه الأيام يرجع إلى السوشيال ميديا وعدم تحمل الزوجين للمسؤولية.

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