تقرير: رواندا الأولى إفريقيا والسادسة عالميًا في إدارة جائحة كورونا

أكد تقرير صادر عن مركز أبحاث إسترالي تصدر رواندا المرتبة الأولى في إفريقيا جنوب الصحراء، والسادسة عالميًا في إدارة جائحة (كوفيد-19).وصنف تقرير مركز الأبحاث الأسترالي "معهد لوي" أداء 98 دولة على مستوى العالم، لقياس الأداء من حيث إدارة الوباء في غضون 36 أسبوعًا، موضحًا أن رواندا زادت من قدرتها على الاختبار، مع إجراء أكثر من 4000 اختبار يومي، وقد سجلت إجمالي 14529 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما تعافى 9234 شخص، فيما سجلت ما يصل إلى 183 حالة وفاة.وكشف التقرير أن عدد السكان الأصغر والمجتمعات المتماسكة والمؤسسات القادرة كانت عوامل كبيرة في التعامل بنجاح مع الوباء.وأوضح التقرير أن توجو احتلت المرتبة 15 عالميا من حيث النجاح في إدارة الجائحة، تليها تونس في المرتبة 21، وموزمبيق في المرتبة 26، وملاوي في المرتبة 27، وزامبيا في المرتبة 29، وأوغندا في المرتبة 30، وكانت تنزانيا وبوروندي، من بين البلدان التي لم يتم تصنيفها بسبب نقص البيانات المتاحة للجمهور حول الاختبار.