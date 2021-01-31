وفاة مؤسس فرقة «ذا أنيمالز» البريطاني هيلتون فالنتاين

توفي عازف الغيتار البريطاني هيلتون فالنتاين، العضو المؤسس لفرقة الروك "ذا انيمالز" التي اشتهرت بنسختها من أغنية "ذا هاوس أوف ذا رايزينغ صن"، إذ رحل الجمعة عن 77 عامًا، على ما أفادت علامته التجارية "أبكو ميوزيك".واعتبرت "أبكو ميوزيك" في منشور عبر "تويتر" الجمعة، أن "فالنتاين كان عازف غيتار رائدًا أثّر في موسيقى الروك أند رول لعقود".وكان هيلتون المولود في 21 مايو 1943 في نورث شيلدز (شمال شرق إنكلترا) أسس "ذا انيمالز" عام 1963 مع المغني إريك بوردون وعازف الغيتار تشاس تشاندلر وعازف الأرغن آلن برايس وعازف الطبول جون ستيل.وهذه الفرقة التي تنتمي إلى الطبقة العمالية اشتهرت عالميًا عام 1964 باستعادتها لأغنية تراثية أميركية بعنوان "ذا هاوس أوف ذا رايزينغ صن"، وبقيت نسختها من هذه الأغنية أسابيع عدة على رأس ترتيب الأغنيات في بريطانيا والولايات المتحدة.وبعد حل الفرقة عام 1966، سجل هيلتون فالنتاين أسطوانة منفردة بعنوان "أول إن يور هيد".