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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: السلوكيات الخاطئة وراء ارتفاع نسب الإصابة بكورونا في المملكة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:36 م
الإصابة بكورونا
الإصابة بكورونا
وكالات
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أرجع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" في المملكة إلى السلوكيات الخاطئة في المناسبات الاجتماعية، بمعدل يزيد علي ثلاثة أرباع الحالات، مبينًا أنه لوحظ خلال الشهر الجاري ارتفاع في تسجيل الإصابات، وارتفاع في معدل الحالات الحرجة منذ منتصف يناير بنسبة 20%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين أمين لجنة سكن العمالة الدكتور أحمد قطان.

وأوضح العبدالعالي أنه تم رصد عدد من الأمور المقلقة التي يجب التعامل معها بأعلى مستويات الحذر، لاسيما أن العالم يمر بحالة نشطة لفيروس كورونا وسجّلت كثير من دول العالم الكثير من الإصابات، مؤكدًا أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو السبيل للخروج من هذه المرحلة، وسيجعل الجميع في مأمن صحي بإذن الله.

ولفت النظر إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ أكثر من 440 ألفا، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 261 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368074) حالة، من بينها (2126) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (362) حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين (359573) حالة بإضافة (274) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6375) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة.

وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث تأكدت مراكز بإجراء 6777226 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1882717 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ26841907 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (12295687) فحصًا مخبريًا دقيقًا، بإضافة 36964 فحصًا خلال 24 ساعة الماضية.

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