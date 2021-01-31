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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

نحو الـ100%.. رحلة الاكتفاء الذاتي في مصر

الأحد 31/يناير/2021 - 06:55 م
الاكتفاء الذاتي في
الاكتفاء الذاتي في مصر
سمر مدحت
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بالرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد وأصابت كبرى اقتصاديات العالم، لازالت مصر تحاول السير في اتجاه الاكتفاء ذاتيًا بكل القطاعات واللجوء إلى التصدير بدل من الاستيراد الذي ترتفع فاتورته سنويًا.

وبمجرد ذكر الاكتفاء الذاتي قد يتبادر للذهن أنه يتحقق في الأمن الغذائي فقط، ولكن مصر استطاعت تحقيقه في الكثير من المجالات والقطاعات وتسعى لتحقيقه في مجالات الآخرى، تنفيذًا للخطة الاقتصادية والتنمية المستدامة التي وضعتها منذ سنوات.

واتساقًا مع ذلك، أعلنت وزارة الزراعة أن مصر نجحت خلال الآونة الأخيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في أربع سلع بنسبة ١٠٠٪ من الإنتاج المحلى، حيث يستهدف تحسين الأمن الغذائي في مصر من خلال استهداف المواطنين للمنتجات خلال العقود الماضية التى لا تزال تشكل واحدة من التحديات الرئيسية.

وحققت مصر بنسبة ١٠٠٪ الاكتفاء الذاتي للخضروات بإنتاج بلغ 20.5 مليون طن، والفاكهة بنسبة اكتفاء ذاتي ١٠٠٪ بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بنسبة اكتفاء ذاتي ١٠٠٪ بإنتاج بلغ 6.5 مليون طن.

والألبان بنسبة اكتفاء ذاتي ١٠٠٪ بإنتاج بلغ ٧ ملايين طن، و‏بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي ١٠٠٪ بإنتاج بلغ ١٣ مليار بيضة، ودواجن التسمين بنسبة اكتفاء ذاتي ٩٦٪ بإنتاج بلغ ١،٤ مليار طائر، اللحوم الحمراء بنسبة اكتفاء ذاتي ٥٨٪ بإنتاج بلغ ٥٢٠ ألف طن.

ولم تكن تلك النسب والأرقام هي المجالات الوحيدة التي حققت فيها مصر الاكتفاء ذاتي، فهناك قطاعات أخرى بعيدة عن الأمن الغذائي استطاعت فيها مصر الاكتفاء ذاتيًا، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرزها.

تحتل المركز الأول أفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن من الاستزراع وتحقق الاكتفاء الذات، ولديها نحو 9 مزارع مصرية في أفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة، حيث يعتبر الاستزارع السمكي أحد أهم القطاعات التي استطاعت مصر أن تكون سوق مصدر لها.

وساعد مصر في ذلك، إنشاء العديد من مشروعات الثروة السمكية القومية التي يتبناها رئيس الجمهورية والتي أتاحت فرص للتصدير، وعلى المستوى العالمي فإن مصر تحتل المركز الثالث في إنتاج أسماك البلطي، ويتم الاعتماد على الإنتاج بنسبة 80% على الاستزراع السمكي، 20% من المصايد الطبيعية.

وليس الغذاء فقط هو الذي تسعى مصر للاكتفاء الذاتي منه، فقد استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء من الغاز، حيث تقول بيانات وزارة البترول أن إنتاج الغاز الطبيعي وصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال عام 2020، بينما قفز إنتاج مصر من الغاز من 3.6 مليار قدم مكعب، منذ أربع سنوات، إلى نحو 6.6 مليار.

ويتضح اكتفاء مصر ذاتيًا في التخطيط لإنشاء 325 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي العام المقبل، ليصل بذلك العدد الإجمالي لهذه المحطات في مصر إلى 550 محطة، وتعمل الحكومة على برنامج لزيادة عدد محطات الغاز الطبيعي تدريجيًا، وتكون كل محطة قادرة على تموين 1300 سيارة يوميًا.

ومنذ عام 2019 وتوقفت مصر عن استيراد الغاز المسال، حيث تم الاكتفاء بالإنتاج لديها، فكانت تستورد شحنات غاز مسال بقيمة تصل إلى 280 مليون دولار شهريًا، إلا أن الاكتفاء الذاتي وفر نحو 3 مليارات دولار، إذ يصل استيراد مصر احتياجاتها من الوقود شهريًا بنسبة 35% من إجمالي الكمية المطلوبة.

وجاءت المؤشرات العالمية للأمن الغذائى لعام ٢٠٢٠ التي احتلت فيها مصر المركز ٥٥ بين ١١٣ دولة، حيث ذكر في تقرير لإيكونوميست أن التكالب على شراء الأغذية يظهر بقوة في البلاد التي تتمتع بأكبر أمن غذائى بالعالم.

كما أن مصر أوشكت على الاكتفاء ذاتيًا من الإنتاج الحيواني والداجني، حيث بلغ الإنتاج المحلي لعام 2019 من اللحوم نحو 198 ألف طن، مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، بينما تبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني نحو 28 ألف مزرعة.

وساهم في فكرة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني مشروع البتلو، الذي بلغ إجمالي المستفيدين منه نحو 4 آلاف، بإجمالي تمويل 480 مليون جنيه خلال عام 2019، بينما في عام 2018 تم اعتماد نحو 440 مليون جنيه تقريبًا لـ3220 مستفيدًا.

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