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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

3 وفيات و217 إصابة بكورونا في الجزائر

الأحد 31/يناير/2021 - 06:53 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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قال الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، الأحد، إنه تم تسجيل 217 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.
وأضاف فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و339 حالة إصابة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2891 حالة وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 73 ألفا و344 حالة، بعد شفاء 192 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 27 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.

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