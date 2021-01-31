أعلنت وزارة المالية نتائج طرح سندات الخزانة اليوم الأحد، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 3 سنوات 14.40%، وأقل عائد 13.50%، ومتوسط العائد 14.04%.وكان البنك المركزي طرح في وقت سابق اليوم سندات خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.