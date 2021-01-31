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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وقفة تضامنية مع الرئيس التونسى أمام منزله بولاية أريانة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:12 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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نظم عشرات من أنصار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الأحد، بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة، وقفة قرب مقر سكناه الخاص بالمنطقة.

وتأتي الوقفة التضامنية- بحسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء- للتعبير عن تضامنهم معه إزاء ما وصفوه بـ"محاولات التشويه والاستهداف"، على خلفية الطرد المشبوه الذي وجه إلى القصر الرئاسي بقرطاج.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد أعلنت عن أنها تلقت يوم 25 يناير الجاري، بريدا خاصا موجها إلي رئيس الجمهورية، وعندما قامت مديرة الديوان الرئاسي بفتحه شعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر. وقد طمأنت مؤسسة رئاسة الجمهورية الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه.

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