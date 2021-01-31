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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث تطوير 65 قرية ضمن «حياة كريمة»

الأحد 31/يناير/2021 - 07:05 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بمكتبه العميد مهندس أحمد عبد الفتاح، رئيس جهاز تعمير بني سويف، التابع للجهاز المركزي للتعمير، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ.

تناول اللقاء مناقشة خطة العمل المشتركة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها بقرى المحافظة ضمن المشروع القومي؛ لتطوير ألف قرية على مستوى محافظات مصر.

تم الاتفاق على تنفيذ عدد من الإجراءات المحددة لضمان التواصل المستمر والمتابعة الدائمة لأعمال المبادرة المقرر تنفيذها بقرى ناصر وببا: منها: تخصيص موظف من جهاز التعمير للتواصل مع اللجان المختصة بديوان عام المحافظة المشرفة على تنفيذ المبادرة، بجانب قيام ذاك الموظف بحضور الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها بالمجالس القروية، بهدف وضع وترتيب الأولويات والاحتياجات الأساسية في القطاعات الحيوية الخدمية التي تمس حياة المواطنين وفقا للمعايير التي حددتها رئاسة الوزراء.

وأكد المحافظ أن المشروع أولوية أولى للجهاز التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة الوزراء في هذا الشأن، مشددًا على إلى أهمية تكاتف الجهود لتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات للإسراع في بدء تنفيذ تلك الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كل الجوانب الخدمية؛ وذلك لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل، لمواكبة الجهود التنموية الأخرى التي تشمل كل القطاعات بالدولة.

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