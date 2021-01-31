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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تؤمن بالشباب

الأحد 31/يناير/2021 - 07:04 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي - أميرة ممدوح
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن القيادة السياسية تؤمن بالشباب للغاية.

وأضافت مكرم خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للدارسين المصريين بالخارج أن دليل إيمان القيادة السياسية بالشباب هو تنظيم مؤتمرات الشباب الدولية للاستماع إلى وجهة نظرهم.

وأشارت مكرم إلى أن الدولة حاليا تهتم بالشباب المصريين بالخارج، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بهم لنقل صورة صحيحة عن الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة بدأت في جذب الشباب الدارسين بالخارج خلال جائحة كورونا عند عودتهم إلى مصر وتنظيم زيارات ميدانية لهم في المشروعات القومية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات لهم مع كبار رجال الدولة لعرض وجهة نظرهم على المسئولين.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تم إعدادها من قبل وزارة الهجرة وشئون المصريين، بالخارج بالتعاون مع الخبيرة الإعلامية نهى النحاس، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن استراتيجية الوزارة تخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة الاستراتيجية بشكل متكامل، وكذلك الفعاليات والزيارات والأنشطة المتنوعة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إدماج شباب مصر الدارسين بالخارج واستطلاع آرائهم والاستفادة من تجاربهم.

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