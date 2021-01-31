587 وفاة و21088 إصابة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا 587 وفاة بمرض كوفيد-19، الأحد، انخفاضا من 1200 وفاة في اليوم السابق، و21088 إصابة بالمرض في تراجع عن اليوم السابق أيضا.وأرقام الوفيات المسجلة هذه لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام الثماني والعشرين الماضية.وأظهرت بيانات رسمية أن 8.98 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من المرض بارتفاع عن رقم 8.38 مليون الذي أُعلن أمس السبت.