«سيناء الحاضر وتحديات المستقبل».. إشادة بجهود تنمية المحافظة واستعراض لخطة التطوير

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن سيناء ستظل قلب مصر النابض وجزء عزيز لم ينفصل عن الدولة أبدًا.وأضاف أن العمليات الإرهابية انحصرت في سيناء بفضل القوات المسلحة والشرطة، الذين يفدوننا بدمائهم الذكية.جاء ذلك خلال ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام، بمقره في ماسبيرو، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.كما حضر الندوة الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب؛ والمستشار أحمد عبد العزيز أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، والإعلامية عزة مصطفي عضوة المجلس، والإعلامية رانيا هاشم عضوة المجلس، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف والكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس تحرير صحيفة روزاليوسف، وأيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين؛ ويوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة.وأضاف أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأول مرة تنتهي عزلة سيناء بعدما امتدت يد التنمية والعمران من خلال الكباري والطريق والأنفاق والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تتم بسواعد أبناء مصر، رغم الأزمات التي تضرب العالم أجمع وتضررت منها قطاعات كبيرة وأخرها كورونا الذي تضرر منه قطاع السياحة، إلا أن الإصرار والعزيمة عن تنمية سيناء يجعلنا نعمل دون كلل أو تعب للوصول إلى تنمية حقيقة، لتمتد يد البناء والتنمية إلى تلك المنطقة الغزيزة والغالية على قلوبنا بفضل القيادة السياسية.وأوضح أن هناك إجراءات أمنية مشددة تتم في شرم الشيخ، فالمدينة بالكامل تحت الرقابة وكل شبر بها مؤمن، بوسائل قادرة على ردع من تسول له نفسه، فسيناء تحت السيطرة بالكامل، ووجود الوفد الروسي في مصر حاليًا يتم وفقًا لأجنده محددة تحت الرقابة المصرية وتقوم الدولة بإعطائهم المعلومات للوصول في نهاية الأمر إلى عوده السياحية الروسية.واختتم «جبر» حديثه بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتخذ الإجراءات وفقًا لقانونه قبل جميع وسائل الإعلام التي تقوم بنشر الفضائح وتفجير القضايا الأخلاقية التي تسئ للمجتمع والأسرة دون سند قانوني، وناشد وسائل الإعلام بوقف نشر ذلك الأمر الذي ينتهك حرمات مقدسة ويستبيح أعراض لم تثبت إدانتها، مضيفًا أنه من صلاحيات المجلس وقف الفضائيات والصحف المخالفة.ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة، شكره وتقديره للكاتب الصحفي كرم جبر على هذه الدعوه الكريمة وهذا الجمع الغفير من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين الأجانب، مضيفًا أنه تم الأتفاق بينه وبين الكاتب الصحفي كرم جبر ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على انطلاق ندوة الإعلام الديني يوم الجمعة المقبلة بمدينة شرم الشيخ، وكذلك فأنه من المقرر إنطلاق ندوة عن التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل لتناول جميع الأحداث التي حدثت بالمحافظة منذ 2014 والخطة المستقبلة التي تعمل المحافظة على تنفيذها، وتمتد الندوة لمده 3 ساعات، كما أنه من المقرر تدشين مؤتمر استثماري عالمي بمدينة شرم الشيخ قريبًا.وتابع محافظ جنوب سيناء أنه يجب تعريف المواطنين بحجم الانجازات الكبيرة التي تمت بالمحافظة منذ المؤتمر الاقتصادي في عام 2015، مثل السور الأمني الذي يبلغ طوله 36 كيلو متر لحماية شرم الشيخ من جميع الاتجاهات ومزود بكاميرات لمراقبة القادم إلى المدينة، مضيفًا: «مليش دعوه بحد أنا بشتغل على نفسي فقط وبنعمل ونشتغل على نفسنا»، وأشار إلى ما تم تنفيذه في شرم الشيخ من مشروعات قومية وتنموية خلال الـ 6 سنوات الماضية من توسعه طرق وبنية أساسية وإنشاء كباري وطرق جديدة لم يتم منذ 30 سنة رغم أن هناك أزمة في السياحة، وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يظل المساند الأول لما يحدث من معجزات على أرض سيناء لأن ما نحلم به يتحقق على أرض الواقع بفضل دعم الرئيس الدائم.وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء 2 كوبري وباقي 4 كباري يتم حاليًا العمل على الانتهاء منهم، كذلك الانتهاء من 17 كيلو متر من الطريق الأوسطي، كما أن الانجاز الأكبر هو السور الأمني الذي تم بناءه لحماية شرم الشيخ، وتابع: نعمل على خطة تمتد حتى عام 2045، وتشمل إنشاء ميناء لليخوت لجذب سياحة اليخوت التي تعتبر إحدي أنواع السياحة الثرية للغاية، والحمد لله تمكنتا من تحقيق الكثير من بنود الخطة وعلى رأسها مدينة شرم الشيخ الجديدة والقرية البدوية وقرية الهجن وكذلك قرية التراث، ونعمل على الانتهاء من قرية الرويسات التي كانت وعد من الرئيس السيسي إلى أهالي سيناء.وأشار إلى أنه يعتبر شرم الشيخ منتجعًا وليس مدينة، لذلك يتم العمل على نظافتها الدائمة والحفاظ على جوها من التلوث لأن السياح لن يأتون إلى مدينة ملوثة، مضيفًا أنه تم الانتهاء وافتتاح بنزينه للغاز الطبيعي وجاري العمل على أثنين أخرين ونعمل على أن تكون المدينة جميعها تعمل بالطاقة الشمسية لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، كما أن المحافظة هي الأقل من حيث إصابات كورونا.كما أننا نعمل من خلال الرؤية المستقبلة على إنشاء مدينة للمال والأعمال ويكون بها ميناء من أجل جذب رجال الأعمال للعمل بالمدينة، مضيفًا: «قمت بزيارة مدينة بجبل علي ونعمل على نقل تجربتها ودبي إلى هذه المدينة لتصبح جائبة لرجال الأعمال»، كذلك نعمل على إنشاء مدينة طبية ومدارس أجنبيه، وجامعات خاصة وقمنا بالفعل بتوقيع توأمة مع جامعة كينجز كوليدج الأنجليزية لإقامة جامعة بالمحافظة حيث أن المواطنين الإنجليز موجودين بقوه في المحافظة، وسنبدأ بكليات طب وأسنان وصيدلة وهندسة، ونبحث حاليًا إنشاء جامعة أهلية بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح تالسيسي على إقامة جامعة شرم الشيخ، لنصل في نهاية الأمر إلى وجود 3 جامعات على أرض المحافظة.كذلك عملنا على تنويع مصادر السياحة العالمية مثلما يتم تنويع مصادر السلاح وفقًا لرؤية القيادة السياسية، من خلال توقيع توأمات مع عدد من البلدان مثل أزربيجان وكازخستان وأرمينيا وبيلاروسيا وجورجيا وصربيا وغيرها من البلدان لجذب السياحة إلى المحافظة، وهناك أقليم يدعي كيرجيزستان طلب إقامة أولمبياد على أرض شرم الشيخ ويقوموا من خلاله بدعوه 100 دولة للممشاركة فيه ويتم الآن تباحث الأمر، وتابع: ألتقي جميع الوفود التي تأتي من جميع دول العالم إلى شرم الشيخ.وتابع محافظ جنوب سيناء أنه بالنسبة لمدينة دهب، فأعلنا عام 2021 كعام للمدينة، وأناشد كبار رجال الأعمال العاملين بالمجال السياحي أن يقوموا بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في المحافظة، وتعمل في إتجاه إقامة ميناء يربط المدينة وتبوك السعودية ليكون رأس الحربة في تنمية العراق وسوريا، ونعمل حاليًا على تطوير المدينة لتجهيزها للأفضل ولجذب المزيد من الشباب إليها، مضيفًا أنه يتعمل العمل بالتوازي بين شرم الشيخ وغيرها من مدن المحافظة في إقامة المشروعات القومية والتنموية الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، مثل مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين وكذلك إنشاء مدينة علاجية «شفاء» في حمام موسى باعتبارها أجمل مشفي سياحي لتطوير السياحة العلاجية والدينية.وأضاف: «انا عامل خريطة في مكتبي وأقوم بشرحها لكل الزائرين من سفراء ووزراء وأعضاء المنظمات التي تقوم بزيارة المحافظة»، كما أن هناك اهتمام خاص بالسياحة المصرية ونعمل على استقبالهم بشكل جيد حتى يأتوا مره أخرى، مشيرًا إلى أهمية سياحة المؤتمرات وسيتم العمل على عودتها فور انتهاء جائحة كورونا.واختتم اللواء خالد فودة حديثه: هناك وفد روسي مكون من 12 شخص بمدينة شرم الشيخ وهناك وفد أخر بالغردقة يقوم براجعة الإجراءات بمطاري شرم الشيخ والغردقة لكتابه تقرير حول الأوضاع، مضيفا أن ذلك الأمر يعطي مؤشرات إيجابية لعوده السياحة الروسية مثلما كانت من قبل، ورغم كل الأزمات التي ضربت شرم الشيخ منذ 2011 مرورًا بحادثة الطائرة في عام 2015، وحتى عندما بدأنا التعافي في عام 2019 جاء فيروس كورونا كضربة قوية لنا، نظل نعمل من أجل الوصول للأفضل دائمًا.ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين، أن سيناء تحولت من الالم إلى الأمل، والمشروعات الكبيرة التي تحققت على أرض الواقع هي أكبر إثبات على ذلك الأمر، مضيفًا أن الإرهاب غير موجود في سيناء بالكامل بل هو محصور في حوالي 30 كيلو فقط من أصل 60 ألف كيلو هي جملة سيناء شمالًا وجنوبًا وهو بذلك موجود في نقطة صغيرة للغاية، كما أن العمليات الإرهابية انحصرت بشكل كبير للغاية بفضل القوات المسلحة والشرطة.وأضاف أن الإرهاب غرضة الترويع والتخويف إلا أن ذلك لم يحدث في سيناء بدليل تجربة شرم الشيخ ووجود السياحة بها، وسيناء الآن تكتب فيها صفحات من التاريخ لتعبر إلى مرحلة جديدة من خلال استثمارات تعدت الـ 300 مليار جنيه لخلق تنمية حقيقة على أرض الواقع والأمل موجود في الأفضل دائمًا في ظل وجود اللواء خالد فودة الذي يعتبر زارعًا للأمل والتنمية.وقال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام؛ أن دائمًا ما يثبت اللواء خالد فودة أنه رجل دولة أكد جدارته بتولي المنصب منذ فتره طويلة تمتد لعشر سنوات، تطورت خلالها محافظة جنوب سيناء بشكل كبير جدًا، مضيفًا أنه يتوجه بالشكر للكاتب الصحفي كرم جبر على ما يبذله من جهود وتنفيذ فعاليات مهمة للغاية.وأضاف أنه بالنسبة لجيران محافظة جنوب سيناء، فنري أن المحافظة تعمل وتهتم بنفسها دون النظر إلى جيرانها وهو ما ساعد على تحقيق تنمية حقيقة في المحافظة، وذلك وفقًا لما تقوم به القيادة السياسية من الأهتمام بمصر دون النظر إلى غيرها من البلاد الأخري، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل 24 ساعة يوميًا حتى يوم الجمعة للوصول إلى مستقبل أفضل لمصر.ووجه الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، التحية للكاتب الصحفي كرم جبر على الدعوه الكريمة لحضور الندوة، مضيفًا أن المجلس خلال الفترة الماضية كان دائمًا في قلب الأحداث الوطنية ويشارك بدور فعال في شرح ما يحدث.وأضاف أن الإرهاب أنحصر في سيناء بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهناك مشروعات التنمية تعدت الـ 300 مليار جنيه لتحقيق البناء والتنمية في سيناء، وكل ذلك يتم وفق رؤية شاملة وضعتها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المؤتمرات التي أعلن عنها اللواء خالد فودة هامة جدًا لتعريف المواطنين بالخطط التي تتم لعودة السياحة مره أخرى إلى المحافظة بعد الضربات القاسمة التي تلقتها مثل حادث الطائرة وجائحة كورونا، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقاءه الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون أن سيناء خاليه من فيروس كورونا.وأشار إلى أنه من المهم تعريف المواطنين حول كيفية رجوع السياحة مره أخرى، وكيف نصل إلى نقله سكانية كبيرة بالمحافظة من خلال انتقال المواطنين للإقامة بسيناء لأن ذلك هو المستقبل وحتى نكمل ما بدأته القيادة السياسية من القضاء على عزله سيناء وعودتها إلى قلب مصر.ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف؛ أن مدينة دهب أصبحت جاذبه بقوة للشباب، ولكن يجب وضع خطط لجلب المستثمرين إلى هذه المدينة الرائعة، للوصول بها إلى أن تصبح مثل شرم الشيخ وغيرها من المدن الجاذبة للسياحة.وقال الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتوجه بالشكر إلى اللواء خالد فودة والكاتب الصحفي كرم جبر على هذه الندوة الهامة التي تتحدث عن سيناء الجزء المهم من مصر، ولكن يجدب العمل بشكل أكبر عن التنمية خارج شرم الشيخ وألا تقتصر على هذه المدينة فقط، بل العمل على جميع المدن الموجوده بالمحافظة، للوصول إلى تنمية حقيقة.وأكد د. محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور؛ أن اللواء خالد فودة يبذل الكثير من الجهد منذ توليه المسئولية، ويظهر ذلك جليًا خلال المؤتمرات والفعاليات الكبرى التي تقام على أرض شرم الشيخ مثل منتدى شباب العالم، مضيفًا أن هناك الكثير من المشروعات الكبرى التي تتم على أرض المحافظة ويتم إدارة الأمر بأحترافيه كبيرة من جانب الجميع.وأشار الكاتب الصحفي أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف؛ إلى أن الكاتب الصحفي كرم جبر تمكن من أن يجعل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيتًا كبيرًا للتفكير، ودائمًا ما نجد المسئولين موجودين لمناقشة كافة القضايا التي تشغل المواطن، مضيفًا أنه يجب العمل أكثر عن تنمويع مصادر السياحية العالمية إلى مصر.وأكدت الإعلامية رانيا هاشم عضوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حجم المجهود المبذول في سيناء لتحقيق التنمية الحقيقة، مضيفة أنه يجب التعاون بين الهيئات المختلفة والعمل على عده مبادارات لتنشيط السياحة المصرية وتكون طوال العام، وليس لفتره أو مدة محددة.وأكدت الإعلامية عزة مصطفي، عضوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أهمية وجود مدينة للمال والأعمال في محافظة جنوب سيناء من أجل العمل على جذب الاستثمارات ورجال الأعمال للتواجد بالمحافظة ومن ثم الاستثمار بها، وعمل الكثير من المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة لأنباء المحافظة.وقال الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين؛ أن هناك أهمية خاصة للفعاليات الدولية التي تعقد على أرض شرم الشيخ، مضيفًا أن تلك الفعاليات مثل مؤتمر شباب العالم له أهمية خاصة جدًا في تنشيط سياحة المؤتمرات والتي تعتبر من أهم أنواع السياحات القادمة إلى مصر، ونأمل في زيادتها عقب نهاية جائحة كورونا.ومن جانبه أكد محمد الحسيني مراسل قناة Niles media الأمريكية، أهمية تنويع السياحة الأجنبية للوصول إلى فتح أسواق جذب جديدة للسياحة العالمية من جميع دول العالم، وتسأل حول تأثير كورونا على محافظة شرم الشيخ.وقال أحمد المحروقي مراسل التلفزيون الصيني، إلى أن الجميع يشعر بالأمن والأمان الموجود حاليًا في سيناء بصفه عامة، ولكن بما لا شك فيه أن ما يحدث في جنوب سيناء مربوط بما يقع من أحداث في محافظة شمال سيناء، مضيفًا أنه يجب العمل على وجود روية وتعاون بين المحافظتين، وأكد أن مطارات المحافظة تم تطويرها بشكل كبير وباخترافية عالية جدًا، وتسآل حول إذا كانت الوفود الأجنبية التي تأتي إلى مصر لتفقد المطارات تقوم بتفقد المطارات فقط أو المحافظة بشكل كامل.وتسآل محمد حميدة مراسل وكالة الأنباء الروسية عن أخر تطورات التي يقف عندها الجانب الروسي لعودة السياحة مره أخرى إلى مصر، مضيفًا أن هناك مؤشرات ومعطيات جيدة تؤكد إقتراب عودة السياحة الروسية مره أخرى إلى مصر قريبًا.