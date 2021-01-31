إصلاح كسر بخط مياه بمدينة بني مزار بالمنيا

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة إصلاح كسر بخط مياه بحي شرق وجنوب المدينة.وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة المياه بالوحدة المحلية تلقت بلاغات من رؤساء أحياء شرق وجنوب بوجود كسر بخط المياه بشارع طريق نزلة الدليل وشارع السلام وشارع العاشر من رمضان، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه للشوارع.أضاف رئيس المركز أنه فور تلقي البلاغات قامت الوحدة المحلية بالدفع بسيارات كسح لشفط المياه والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرفي الصحي لإصلاح خط المياه المكسور والقضاء علي الأعطال مؤكدًا سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة لإعادة ضخ المياه للمنازل والمناطق المتأثرة بهذا العطل.