«المالية» تعلن نتائج طرح أذون الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، اليوم الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوما، 13.24%، وأقل عائد 12.59%، ومتوسط العائد 13.18%، بينما سجل أعلى عائد على الأذون أجل 364 يوما 13.40%، وأقل عائد 13.50%، ومتوسط العائد 14.04%.وطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 12.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.