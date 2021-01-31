أول إصابة بكورونا الجنوب إفريقى فى اليونان

أفادت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجنوب إفريقي المتحور الأحد في مدينة سالونيكي (شمال).وجاء في بيان وزاري أن اجتماعا استثنائيا عقد بعد ظهر الأحد في سالونيكي التي توجه إليها وزير الدولة لحماية المواطن نيكوس هردالياس "بشكل عاجل" ورئيس الهيئة الوطنية للصحة العامة بانايوتيس أركومانياس.وأضاف البيان: أن زيارة المسؤولين كانت "ضرورية" بعد مؤتمر عبد الفيديو عقده صباحا علماء الأوبئة.ولم تتوافر اي معلومات حتى الآن عن عدد الاصابات بالمتحور الجنوب إفريقي الشديد العدوى، على غرار المتحور البريطاني.وسجلت اليونان 156473 اصابة و5779 وفاة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الفيروس نهاية فبراير، علما ان العدد الاكبر منها احصي في الأشهر الثلاثة الماضية.