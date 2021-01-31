برلماني يهاجم «الملا» بسبب عدم وجود شفافية في التعيينات

هاجم إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وزير البترول طارق الملا، موجها له انتقادا بسبب عدم وجود شفافية في التعيينات والتجديد للقيادات داخل الوزارة.جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير البترول، خلال الجلسة العامة للبرلمان.وانتقد النائب أيضا وضع المسئولين في غير مكانهم، متسائلا: «كيف يكون المسئول عن منتدى غاز المتوسط خريج كلية الآداب؟».وأضاف أن العاملين في الإدارات القانونية بقطاع البترول، غير ملمين بملف التحكيم الدولي وهو ما يتسبب في خسارة عدة قضايا بالتحكيم الدولي في قطاع البترول.