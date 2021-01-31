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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مشروعات لتحسين خدمات الأسر الأولى بالرعاية بسيدي عبدالرحمن

الأحد 31/يناير/2021 - 07:34 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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أعرب تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إعمار مصر، لاسيما أنها تؤتي ثمارها بتقديم أفضل خدمة للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وقال تامر إن برتوكول التعاون الموقع مع إعمار مصر في سبتمبر الماضي كان يتضمن التطوير الإنشائي للوحدة الصحية بالقرية، وتطوير وتجهيز مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية، وتصميم وتنفيذ شبكة تجميع وصرف لمياه الأمطار بالقرية.

وأكد أنه بتوقيع ملحق البروتوكول، اليوم، سيتم إضافة عدد من المشروعات التي تكفل تحسين شتى مناحي الحياة داخل قرية سيدي عبد الرحمن".

وأضاف أن مخطط التنمية بقرية سيدي عبد الرحمن يعد نموذجًا للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير القرى الأكثر احتياجًا، لاسيما أن الصندوق حرص على التعاون مع نخبة من الاستشاريين والمصممين المعماريين لتطوير المنشآت التعليمية والصحية وكذلك إنشاء مجمع خدمات حكومي داخل القرية ليخدم سكانها.. بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية المحيطة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين صندوق تحيا مصر وإعمار مصر.

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