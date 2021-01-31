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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وزير البترول: إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية مقرها القاهرة

الأحد 31/يناير/2021 - 06:38 م
وزير البترول
وزير البترول
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن شهر سبتمبر الماضي شهد تكليلا لدور مصر الريادي في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوقيع على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة مما يعد إنجازا مهما للتعاون الإقليمى في شرق المتوسط وجاء بمبادرة مصرية دعت لها مصر عام ٢٠١٨ للاستفادة من امكانات الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من أن يكون سببًا للنزاعات.

وقال وزير البترول: «إدراكًا للدور المهم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، تم إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التابعة للمنتدى كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، واستطاعت اللجنة الاستشارية ضم كبري شركات البترول العالمية والوطنية وشركات الخدمات التكنولوجية مثل شركة إكسون موبيل وشيفرون وبي بي وإيني وشل، وكذلك كبرى البنوك ومؤسسات التمويل مثل البنك الدولي وبنك التنمية والإعمار الأوروبي، وبلغ عدد الأعضاء باللجنة الاستشارية 16 عضو عند بداية إنشائها في نوفمبر ٢٠١٩ وبحلول ديسمبر ٢٠٢٠ وصل عدد الأعضاء إلى ٢٩ عضوا».

يذكر أن منتدى غاز شرق المتوسط قد لاقى منذ بدء الإعلان عن تأسيسه دعم العديد من الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كما لاقى اهتمام كبير من الدول الكبرى، حيث طلبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والامارات العربية المتحدة الانضمام للمنتدى بصفة مراقب وكذلك طلبت فرنسا الانضمام كعضو، مما يعكس أهمية دور المنتدى على الساحة الإقليمية والدولية كأول منظمة إقليمية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط.

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