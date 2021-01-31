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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تبدأ في تخفيف قيود كورونا بـ6 أقاليم

الأحد 31/يناير/2021 - 06:37 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، اليوم الأحد، أن بلاده ستشرع في تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد في 6 أقاليم إيطالية.

وذكر سبيرانتسا - في بيان أوردته صحيفة (بروكسل تايمز) البلجيكية - أن الستة أقاليم، التي تشمل لاتيوم وعاصمته "روما"، ولومبارديا "ميلانو" ستتحول من اللون البرتقالي إلى الأصفر من حيث درجة الخطورة في الإصابة بالفيروس.

وأشار البيان إلى أنه سيتم السماح في هذه المناطق بفتح المطاعم والكافيهات والحانات على مدار اليوم، موضحا أنه بدءا من الساعة الـ6 مساء سيتعين عليهم استخدام خدمة التوصيل للمنازل، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل.

وأضاف أنه سيتم فتح المتاحف مجددا أمام الزائرين مع استمرار حظر التجول من الساعة الـ10 مساء وحتى الـ5 صباحا، فضلا عن وقف حركة السفر بين الأقاليم.

يشار إلى أن إيطاليا تقترب من تلقيح مليوني شخص، حيث وفرت السلطات الصحية جرعات اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية في المستشفيات.

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