إصابات كورونا تتجاوز 102 مليون حالة عالميًا

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 102 مليون حالة.وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة أنباء بلومبرج وجامعة جونز هوبكنز، فقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة حتى الساعة الواحدة و26 دقيقة من بعد ظهر الأحد وفقًا للتوقيت العالمي المنسق إلى 102 مليون و662 ألفًا و896 حالة.ووصل عدد حالات الوفيات المعلنة رسميًا جراء الإصابة بمرض «كوفيد- 19» إلى 2 مليون و221 ألفًا و738 حالة.ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.