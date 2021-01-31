برلماني ينتقد أوضاع بعض شركات البترول: «تحولت إلى عزب لرؤسائها»

انتقد أحمد فرغل، عضو مجلس النواب، أوضاع بعض شركات البترول، قائلا: "تحولت إلى عزب لرؤسائها".وأشار النائب، في تعقيبه على بيان وزير البترول، طارق الملا، أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه هناك فساد ورشاوى في التعيينات، سواء المهندسين أو العمالة اليومية، مضيفا أنه على الرغم من أن حقل ظهر في محافظة بورسعيد، إلا أنه يتم الاستعانة بعمالة من خارج المحافظة.وطالب عضو مجلس النواب، وزير البترول بضرورة العمل على التحقيق في الأمر، قائلا: "هناك فساد للركب في التعيينات بقطاع البترول".