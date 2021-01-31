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سياسي

محمود توشكى يطالب باستحداث وزارة للنقل البحري

الأحد 31/يناير/2021 - 06:33 م
النائب محمود هشام
النائب محمود هشام توشكى
أشرف لاشين
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طالب النائب محمود هشام توشكى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باستحداث وزارة للنقل البحري لاستغلال ثروات مصر من السواحل البحرية.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات لاستعراض برنامج الوزارة فى ضوء خطة الحكومة 2018 2020.

وأكد توشكى أن مصر تمتلك ٣٠٠٠ كيلو متر سواحل بحرية ولا تتواجد ضمن الدول الكبرى في صناعة النقل البحري، في حين أن دولة مثل سنغافورة تمتلك ١٩٣ كيلو متر سواحل فقط بما يوازي ٦.٤ ٪؜ فقط من سواحل مصر وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم.

وتساءل توشكى عن سبب تراجع مصر في هذه صناعة الاقتصاد الأزرق التي يتوقع البنك الدولي أنه سيكون الاقتصاد الأول في ٢٠٣٠، رغم أن 50% من حدود مصر تقريبا بحار وتقع في ملتقى ٣ قارات.

ودعا محمود هشام توشكى إلى وضع استراتيجية كاملة لصناعة النقل البحري في مصر، وتطوير أسطول السفن مشيرا إلى أن التقارير الرسمية تشير إلى أن السفن المصرية تنقل ٨٪؜ فقط من حجم التجارة البحرية في مصر، مطالبا بمزيد من الاهتمام بالتدريب والاستعانة بخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذين حققوا نجاحات كبيرة في العديد من الأسواق العالمية.

وأشاد توشكى خلال كلمته بجهود وزير النقل في إنجاز مشروعات قوية وكبيرة أحدثت نقلة نوعية في هذا القطاع لمصر.

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