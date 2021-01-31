بدء المؤتمر الصحفي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تم إعدادها من قبل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الخبيرة الإعلامية نهى النحاس، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.وتتضمن استراتيجية الوزارة تخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.ومن المقرر أن تطلق الوزارة الاستراتيجية بشكل متكامل، وكذلك الفعاليات والزيارات والأنشطة المتنوعة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إدماج شباب مصر الدارسين بالخارج واستطلاع آرائهم والاستفادة من تجاربهم.